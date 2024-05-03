Светорегулятор СУ 400Вт
Светорегулятор СУ 400Вт
Референс: ATN001123
Механизм светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет аквамарин) поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. - Может использоваться как выключатель или переключатель. - Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 71
Степень защиты (IP) IP20
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Тип продукта диммер
Торговая марка Schneider Electric
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение -
Тип нагрузки Светодиодная лампа: 400 ВА в 230...250 В 50 Гц Переменный ток (RC LED mode)
Форма головки винта pozidriv № 1 и комбинированный
Количество выходов 1
Тип управления поворотная ручка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606486364956
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.086
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606486364953
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.786
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|23606486364950
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.756
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|175.995
|кг.
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