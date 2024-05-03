РОЗЕТКА дв.с з/к, 16А, в сб, АКВАМАРИН
РОЗЕТКА дв.с з/к, 16А, в сб, АКВАМАРИН
Референс: ATN001124
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет аквамарин) с заземлением, без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Режим фиксации винт
Серия продукта AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для Жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для Гибкий кабель(и)
Контрольная лампа Без индикации
Форма отвертки Pozidriv No 1
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820187
|20
|12.5
|5
|см.
|0.087
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606485820184
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.625
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|23606485820181
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.041
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|33606485820188
|120
|80
|101.4
|см.
|139.202
|кг.
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