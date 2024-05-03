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ATN001128
РОЗЕТКА дв. з/к шт крыш, 16А,в сб, АКВАМ
ATN001128

РОЗЕТКА дв. з/к шт крыш, 16А,в сб, АКВАМ

Референс: ATN001128
Линейка AtlasDesign

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет аквамарин) с заземлением и шторками, со сдвижными крышками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Специальная монтажная коробка входит в комплект. Это самая плоская розетка в своем сегменте – она практически сливается со стеной.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648582016323105.8 см. 0.218кг.
CAR
26шт.1360648582016037.218.610.6 см. 1.448кг.
BAG
336шт.2360648582016738.438.433.2 см. 9.207кг.
P12
4648шт.3360648582016412080114.6 см. 183.723кг.
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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