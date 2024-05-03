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ATN001129
USB РОЗЕТКА A+C, 45W, механизм, АКВАМАР
ATN001129
ATN001129

USB РОЗЕТКА A+C, 45W, механизм, АКВАМАР

Референс: ATN001129
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет аквамарин) двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. Позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С - 45Вт. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Синий
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2250
Основные характеристики
Цветовой оттенок аквамарин
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign
Выходной ток 2.25A
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 1.5-2.5 мм²
Емкость зажимного соединения 2 x 1.5...2 x 2.5 mm²
Цветовой оттенок аквамарин
Температура окружающей среды при хранении от +5 до 50 °C
Рабочая температура окружающей среды от +5 до 50 °C
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010203879.67.25.2 см. 0.145кг.
CAR
28шт.469020102039423.219.58.9 см. 1.263кг.
BAG
316шт.1469020102039140.424.210.6 см. 2.709кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 261.761кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB(А+С) 45W cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 249.52 kB
Розетка USB(А+С) 45W cерии AtlasDesign
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