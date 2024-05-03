РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+С, мех, АКВАМАР
РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+С, мех, АКВАМАР
Референс: ATN001132
Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет аквамарин) с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами тип А и тип С. Розетка совмещает в себе сразу 3 функции в одном изделии. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Да
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок аквамарин
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201022077
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.107
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|4690201022084
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.954
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|14690201022081
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.092
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|206.235
|кг.
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