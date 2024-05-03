ТЕРМОСТАТ тепл. пола,10 A, мех,АКВАМАР
ТЕРМОСТАТ тепл. пола,10 A, мех,АКВАМАР
Референс: ATN001135
Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в цвете аквамарин Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 52
Регулировочная характеристика PI
Номинальный ток (A) 10
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Область применения эл.теплый пол
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Тип продукта термостат
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 230 В переменный ток в 50/60 Гц
Сегмент рынка Жилищный сектор малые коммерческие предприятия
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип управления поворотная ручка
Тип контактов 1 Н.З.
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201022114
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.08
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|4690201022121
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.738
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|14690201022128
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.66
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|167.355
|кг.
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