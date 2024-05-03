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ATN001139
USB РОЗЕТКА A+С, мех, АКВАМАР
ATN001139
ATN001139

USB РОЗЕТКА A+С, мех, АКВАМАР

Референс: ATN001139
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин двойная USB с разъемами типа A+C. Cовременная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Синий
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2400
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Выходной ток 2.4 A
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Тип соединителя USB 2.0
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Рабочая температура окружающей среды -5-40 °C
Количество клемм 2 винтовые зажимы
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858205459.67.25.2 см. 0.095кг.
CAR
28шт.1360648582054223.219.58.9 см. 0.86кг.
BAG
316шт.2360648582054940.424.210.6 см. 1.904кг.
P12
41440шт.3360648582054612080110.4 см. 189.272кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
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