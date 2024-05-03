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ATN001144
РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, в сб, АКВАМАР
ATN001144
ATN001144

РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, в сб, АКВАМАР

Референс: ATN001144
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет аквамарин) одинарная с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия продукта AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Тип упаковки Флоупак
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
Стандарты IEC 60884-1
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для Гибкий кабель(и) 1.5...4 мм² для Жесткий кабель(и)
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858203471611.54.2 см. 0.086кг.
CAR
25шт.13606485820344239.28.9 см. 0.49кг.
BAG
320шт.2360648582034140.424.210.6 см. 2.143кг.
P12
41800шт.3360648582034812080110.4 см. 210.796кг.
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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