Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, АКВАМАР
Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, АКВАМАР
Референс: ATN001171
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Функции выключателя перекрестный
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485819884
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606485819881
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.406
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606485819888
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.809
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485819885
|120
|80
|110.4
|см.
|180.725
|кг.
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