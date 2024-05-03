РОЗЕТКА тел. RJ11, мех, АКВАМАР
РОЗЕТКА тел. RJ11, мех, АКВАМАР
Референс: ATN001181
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Материал Пластик
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм
Тип продукта телефонное розетка
Цветовой оттенок аквамарин
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Цветовой оттенок аквамарин
Температура окружающей среды при хранении 0-35 °C
Соединения – клеммы винтовой зажим витая пара
Способ установки винты или лапки
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820460
|16
|10.5
|4
|см.
|0.059
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820467
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.355
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820464
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.604
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485820461
|120
|80
|110.4
|см.
|162.347
|кг.
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