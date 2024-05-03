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ATN001186
РОЗЕТКА комп.RJ45, кат. 6A, мех,АКВАМАР
ATN001186
ATN001186

РОЗЕТКА комп.RJ45, кат. 6A, мех,АКВАМАР

Референс: ATN001186
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категории 6А предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Материал Пластик
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Тип продукта компьютерная розетка
Цветовой оттенок аквамарин
Серия продукта AtlasDesign
Тип информационной розетки RJ45
Дополнительные характеристики
Количество разъёмов 2
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок аквамарин
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858200881610.54 см. 0.074кг.
CAR
25шт.13606485820085239.28.9 см. 0.429кг.
BAG
320шт.2360648582008240.424.210.6 см. 1.897кг.
P12
41800шт.3360648582008912080110.4 см. 188.717кг.
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
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