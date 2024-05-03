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ATN001187
АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, АКВАМАР
ATN001187
ATN001187

АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, АКВАМАР

Референс: ATN001187
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин двойной аудиорозетки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: центральная накладка
Тип покрытия матовый
Минимальная партия для продажи 1
Вес нетто 0.071 кг
Режим фиксации винты
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Экологичность не содержит галогенов
Рабочая температура окружающей среды 5-45 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858201251610.54.4 см. 0.07кг.
CAR
25шт.13606485820122239.28.9 см. 0.411кг.
BAG
320шт.2360648582012940.424.210.6 см. 1.825кг.
P12
41800шт.3360648582012612080110.4 см. 182.201кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки аудио серии AtlasDesign
Дата документа: 15/03/2024
Формат PDF
Размер 201.48 kB
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