АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, АКВАМАР
АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, АКВАМАР
Референс: ATN001187
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин двойной аудиорозетки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: центральная накладка
Тип покрытия матовый
Минимальная партия для продажи 1
Вес нетто 0.071 кг
Режим фиксации винты
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Экологичность не содержит галогенов
Рабочая температура окружающей среды 5-45 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820125
|16
|10.5
|4.4
|см.
|0.07
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820122
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.411
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820129
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.825
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485820126
|120
|80
|110.4
|см.
|182.201
|кг.
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