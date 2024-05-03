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ATN001189
РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, АКВАМ
ATN001189
ATN001189

РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, АКВАМ

Референс: ATN001189
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Степень защиты (IP) IP20
Количество розеток RJ45 1
Цвет изделия Аквамарин
Количество радиоподключений (R) 0
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign
Режим фиксации винты
Тип монтажа утопленный
Дополнительные характеристики
Форма головки винта pozidriv № 1
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Соединения – клеммы винтовой зажим
Емкость зажимного соединения 1 x 1.5...2 x 4 мм² для Жесткий кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм² для Гибкий кабель(и)
Комплектация изделия механизм
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858202241610.53.5 см. 0.058кг.
CAR
25шт.13606485820221239.28.9 см. 0.351кг.
BAG
320шт.2360648582022840.424.210.6 см. 1.588кг.
P12
41800шт.3360648582022512080110.4 см. 160.889кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 342.92 kB
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
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