ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АКВАМАРИН
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АКВАМАРИН
Референс: ATN001199
Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Серия продукта AtlasDesign
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок аквамарин
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: крышка механизма
Номинальный ток 16 A
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Тип покрытия матовый
Емкость зажимного соединения
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820040
|16
|11.5
|5.1
|см.
|0.052
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820047
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.321
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820044
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.465
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485820041
|120
|80
|110.4
|см.
|149.848
|кг.
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