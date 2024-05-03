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ATN001209
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001209
ATN001209

ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001209
Линейка AtlasDesign

Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный. Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии, которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Управляющие элементы, накладки, заглушки для ЭУИ
Цвет изделия Песочный
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта колпачок
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): заглушка
Глубина встраивания 0 мм
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия матовый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858205761610.51.1 см. 0.01кг.
CAR
25шт.13606485820573189.56.5 см. 0.069кг.
BAG
340шт.2360648582057040.419.614 см. 0.734кг.
P12
43360шт.3360648582057712080113 см. 79.575кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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