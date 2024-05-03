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ATN001219
ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., ПЕСОЧНЫЙ
ATN001219
ATN001219

ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, мех., ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001219
Линейка AtlasDesign

Механизм выключателя жалюзи 2-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Теперь можно легко и удобно управлять жалюзи, создавая комфортную световую среду и приватность в помещении. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
Степень защиты (IP) IP20
С полем для надписи Нет
Номинальный ток 10
Тип включения/управления Клавиша (качели)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010216361610.54.2 см. 0.077кг.
CAR
25шт.4690201021643239.28.9 см. 0.444кг.
BAG
320шт.1469020102164040.424.210.6 см. 1.957кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 194.117кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
Формат PDF
Размер 2.87 MB
Срок действия: 24/05/2023 - 23/05/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
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ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001205
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001203
 
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