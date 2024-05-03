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ATN001227
USB РОЗЕТКА type C, 65W, мех., ПЕСОЧНЫЙ
ATN001227
ATN001227

USB РОЗЕТКА type C, 65W, мех., ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001227
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет песочный) USB с разъемом типа C высокоскоростная. Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. Мощность: тип-С - 65Вт. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Бежевый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 3250
Основные характеристики
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Серия продукта AtlasDesign
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Тип соединителя USB тип-С
Количество клемм 2 винтовые зажимы
[а] номинальный ток 3,25 A
Вес нетто 0,122 кг
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010203639.67.25.2 см. 0.139кг.
CAR
28шт.469020102037023.219.58.9 см. 1.213кг.
BAG
316шт.1469020102037740.424.210.6 см. 2.61кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 252.891кг.
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 230.55 kB
Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
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