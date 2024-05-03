Продукты
ATN001228
РОЗЕТКА дв. з/к шт крыш, 16А,в сб, ПЕСОЧ
ATN001228

РОЗЕТКА дв. з/к шт крыш, 16А,в сб, ПЕСОЧ

Референс: ATN001228
Линейка AtlasDesign

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет песочный) с заземлением и шторками, со сдвижными крышками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Специальная монтажная коробка входит в комплект. Это самая плоская розетка в своем сегменте – она практически сливается со стеной.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648582017023105.8 см. 0.218кг.
CAR
26шт.1360648582017737.218.610.6 см. 1.448кг.
BAG
336шт.2360648582017438.438.433.2 см. 9.207кг.
P12
4648шт.3360648582017112080114.6 см. 183.723кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
ATN001201
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001202
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001203
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001204
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001205
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина