USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, мех, ПЕСОЧНЫЙ
USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, мех, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001233
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный розетки для зарядки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. USB розетка позволяет напрямую заряжать одно или два мобильных устройства. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Бежевый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2100
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Выходной ток 2.1 A
Дополнительные характеристики
Максимальная потребляемая мощность в вт 0.3 Вт
[ue] номинальное рабочее напряжение 100...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Длина зачистки проводов 8 мм
Материал термопласт: центральная накладка термопласт: корпус термопласт: внутренняя крышка
Тип подключения 2.0 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 2.1 A
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820613
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.081
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606485820610
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.751
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|23606485820617
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.796
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|33606485820614
|120
|80
|101.4
|см.
|161.874
|кг.
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