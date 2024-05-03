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ATN001240
РОЗЕТКА без з/к, 16А, в сб, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001240
ATN001240

РОЗЕТКА без з/к, 16А, в сб, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001240
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет песочный) одинарная без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Серия AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Количество кабелей 2
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858203921611.53.7 см. 0.078кг.
CAR
25шт.13606485820399239.28.9 см. 0.452кг.
BAG
320шт.2360648582039640.424.210.6 см. 1.989кг.
P12
41800шт.3360648582039312080110.4 см. 197.008кг.
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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