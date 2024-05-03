РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, ПЕСОЧ
РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, ПЕСОЧ
Референс: ATN001249
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный розетки одинарной без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 1
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820415
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.064
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820412
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.382
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820419
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.71
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485820416
|120
|80
|110.4
|см.
|171.869
|кг.
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