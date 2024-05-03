РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, ПЕСОЧ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный розетки одинарной без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.