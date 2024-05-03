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ATN001251
2-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, мех, ПЕСОЧ
ATN001251
ATN001251

2-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, мех, ПЕСОЧ

Референс: ATN001251
Линейка AtlasDesign

Механизм выключателя 2-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Комплектация изделия механизм
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия матовый
Исполнительное устройство клавиша
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858198081610.54.2 см. 0.07кг.
CAR
25шт.13606485819805239.28.9 см. 0.412кг.
BAG
320шт.2360648581980240.424.210.6 см. 1.832кг.
P12
41800шт.3360648581980912080110.4 см. 182.813кг.
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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