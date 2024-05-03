TV РОЗЕТКА оконеч. 1DB, мех, ПЕСОЧ
TV РОЗЕТКА оконеч. 1DB, мех, ПЕСОЧ
Референс: ATN001291
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Песочный
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Серия продукта AtlasDesign
Тип упаковки Флоупак
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Материал термопласт
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Вес нетто 75 г
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820514
|16
|10.5
|3.5
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820511
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.457
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820518
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.013
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485820515
|120
|80
|110.4
|см.
|199.085
|кг.
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