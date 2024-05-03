ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001299
Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды 15-30 °C
Вес нетто 0.056 кг
Материал термопласт: крышка механизма
Номинальный ток 16 A
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820057
|16
|11.5
|5.1
|см.
|0.052
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820054
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.321
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820051
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.465
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485820058
|120
|80
|110.4
|см.
|149.848
|кг.
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Размер 252.96 kB
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