Продукты
ATN001302
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN001302
ATN001302

ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС

Референс: ATN001302
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС двухместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102423123.510.51.3 см. 0.03кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 109.623кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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