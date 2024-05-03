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ATN001309
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЛОТОС
ATN001309

ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЛОТОС

Референс: ATN001309
Линейка AtlasDesign

Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Управляющие элементы, накладки, заглушки для ЭУИ
Цвет изделия Лотос
Не содержит (без) галогенов Да
Степень защиты (IP) IP20
Модель/исполнение Центральная плата (накладка)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010243921610.51.1 см. 0.01кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Заглушка серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 186.9 kB
Заглушка серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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