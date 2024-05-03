ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЛОТОС
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЛОТОС
Референс: ATN001309
Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Управляющие элементы, накладки, заглушки для ЭУИ
Цвет изделия Лотос
Не содержит (без) галогенов Да
Степень защиты (IP) IP20
Модель/исполнение Центральная плата (накладка)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201024392
|16
|10.5
|1.1
|см.
|0.01
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Заглушка серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 186.9 kB
Заглушка серии AtlasDesign
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