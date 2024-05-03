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ATN001323
СВЕТ-Р пов-нажим, LED, 400Вт, мех,ЛОТОС
ATN001323
ATN001323

СВЕТ-Р пов-нажим, LED, 400Вт, мех,ЛОТОС

Референс: ATN001323
Линейка AtlasDesign

Механизм светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет ЛОТОС) поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. - Может использоваться как выключатель или переключатель. - Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 71
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Глубина устройства 46
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010246757.17.14.6 см. 0.086кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 392.94 kB
Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
Формат PDF
Размер 1.12 MB
Срок действия: 02/06/2022 - 01/06/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
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