USB РОЗЕТКА type C, 65W, мех., ЛОТОС
USB РОЗЕТКА type C, 65W, мех., ЛОТОС
Референс: ATN001327
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет ЛОТОС) USB с разъемом типа C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-С - 65Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9003
Частота 50-60
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201024798
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.139
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|4690201024804
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.213
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|14690201024801
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.61
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|252.891
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 230.55 kB
Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
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