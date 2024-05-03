РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+A, мех, ЛОТОС

Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет ЛОТОС) с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами типа А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.