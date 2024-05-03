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ATN001335
ТЕРМОСТАТ тепл. пола,10 A, мех,ЛОТОС
ATN001335
ATN001335

ТЕРМОСТАТ тепл. пола,10 A, мех,ЛОТОС

Референс: ATN001335
Линейка AtlasDesign

Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в цвете ЛОТОС Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 52
Регулировочная характеристика PI
Номинальный ток (A) 10
Потребление энергии в режиме ожидания 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010250789.67.25.2 см. 0.08кг.
CAR
28шт.469020102508523.219.58.9 см. 0.738кг.
BAG
316шт.1469020102508240.424.210.6 см. 1.66кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 167.355кг.
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Термостат серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 650.69 kB
Термостат серии AtlasDesign
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