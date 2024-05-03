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ATN001339
USB РОЗЕТКА A+С, мех, ЛОТОС
ATN001339
ATN001339

USB РОЗЕТКА A+С, мех, ЛОТОС

Референс: ATN001339
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС двойная USB с разъемами типа A+C - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшии устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Белый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2400
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010251159.67.25.2 см. 0.095кг.
CAR
28шт.469020102512223.219.58.9 см. 0.86кг.
BAG
316шт.1469020102512940.424.210.6 см. 1.904кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 189.272кг.
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
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