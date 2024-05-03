Продукты
ATN001344
РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, в сб, ЛОТОС
ATN001344
ATN001344

РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, в сб, ЛОТОС

Референс: ATN001344
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет ЛОТОС) одинарная с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010252761611.54.2 см. 0.086кг.
CAR
25шт.4690201025283239.28.9 см. 0.49кг.
BAG
320шт.1469020102528040.424.210.6 см. 2.143кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 210.796кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
ATN330101
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN330104
 
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN001305
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN330102
 
ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN330103
 
ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN001302
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN001303
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN001304
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ЛОТОС
ATN330105
 
ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN001301
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ЛОТОС
Фильтры
Поиск
Корзина