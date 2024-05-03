РОЗЕТКА з/к со шт кр,16А,IP20,мех, ЛОТОС
РОЗЕТКА з/к со шт кр,16А,IP20,мех, ЛОТОС
Референс: ATN001346
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201025351
|16
|10.5
|4.5
|см.
|0.077
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4690201025368
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.445
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14690201025365
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.963
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|194.621
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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