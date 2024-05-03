Продукты
ATN001423
СВЕТ-Р пов-нажим, LED, 400Вт, мех,ОНИКС
ATN001423
ATN001423

СВЕТ-Р пов-нажим, LED, 400Вт, мех,ОНИКС

Референс: ATN001423
Линейка AtlasDesign

Механизм светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет БАЗАЛЬТ) поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. - Может использоваться как выключатель или переключатель. - Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 71
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Глубина устройства 46
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010246999.67.25.2 см. 0.086кг.
BAG
316шт.1469020102470240.424.210.6 см. 1.756кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 175.995кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 392.94 kB
Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
Формат PDF
Размер 1.12 MB
Срок действия: 02/06/2022 - 01/06/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
ATN331001
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN001402
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN001403
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN001404
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN001405
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN331003
 
ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN331004
 
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN331005
 
ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN001401
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БАЗАЛЬТ
ATN331002
 
ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина