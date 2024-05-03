СВЕТ-Р пов-нажим, LED, 400Вт, мех,ОНИКС
СВЕТ-Р пов-нажим, LED, 400Вт, мех,ОНИКС
Референс: ATN001423
Механизм светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет БАЗАЛЬТ) поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. - Может использоваться как выключатель или переключатель. - Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 71
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Глубина устройства 46
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201024699
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.086
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|14690201024702
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.756
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|175.995
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 392.94 kB
Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
Формат PDF
Размер 1.12 MB
Срок действия: 02/06/2022 - 01/06/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
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