Продукты
ATN001427
USB РОЗЕТКА type C, 65W, мех., ОНИКС
ATN001427
ATN001427

USB РОЗЕТКА type C, 65W, мех., ОНИКС

Референс: ATN001427
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет БАЗАЛЬТ) USB с разъемом типа C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-С - 65Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Черный
Частота 50-60
Макс. выход. ток 3250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010248119.67.25.2 см. 0.139кг.
CAR
28шт.469020102482823.219.58.9 см. 1.213кг.
BAG
316шт.1469020102482540.424.210.6 см. 2.61кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 252.891кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 230.55 kB
Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
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