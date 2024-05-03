USB РОЗЕТКА A+C, 45W, механизм, ОНИКС
USB РОЗЕТКА A+C, 45W, механизм, ОНИКС
Референс: ATN001429
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет БАЗАЛЬТ) двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. - Позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С - 45Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Черный
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201024897
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.145
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|4690201024903
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.263
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|14690201024900
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.709
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|261.761
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB(А+С) 45W cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 249.52 kB
Розетка USB(А+С) 45W cерии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
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