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ATN001430
РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+A, мех, ОНИКС
ATN001430
ATN001430

РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+A, мех, ОНИКС

Референс: ATN001430
Линейка AtlasDesign

Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет БАЗАЛЬТ) с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами типа А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Да
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010249349.67.25.2 см. 0.121кг.
CAR
28шт.469020102494123.219.58.9 см. 1.067кг.
BAG
316шт.1469020102494840.424.210.6 см. 2.318кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 226.582кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 430.14 kB
Розетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/04/2021 - 27/04/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21
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