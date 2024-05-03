ТЕРМОСТАТ тепл. пола,10 A, мех,ОНИКС
ТЕРМОСТАТ тепл. пола,10 A, мех,ОНИКС
Референс: ATN001435
Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в цвете БАЗАЛЬТ Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 52
Регулировочная характеристика PI
Номинальный ток (A) 10
Потребление энергии в режиме ожидания 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201025092
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.08
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|4690201025108
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.738
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|14690201025105
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.66
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|167.355
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Термостат серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 650.69 kB
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