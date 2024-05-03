Продукты
ATN001487
АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, ОНИКС
ATN001487
ATN001487

АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, ОНИКС

Референс: ATN001487
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете БАЗАЛЬТ двойной аудиорозетки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Цвет изделия Базальт
Степень защиты (IP) IP20
Тип комплектации Механизм с накладкой
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010259311610.54.4 см. 0.07кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 182.201кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки аудио серии AtlasDesign
Дата документа: 15/03/2024
Формат PDF
Размер 201.48 kB
Розетки аудио серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
ATN331002
 
ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN331003
 
ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN331004
 
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN331005
 
ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN001401
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БАЗАЛЬТ
ATN001402
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN001405
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN331001
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN001403
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATN001404
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
Фильтры
Поиск
Корзина