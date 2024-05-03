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ATN002045
РОЗЕТКА с заз. со шт. 16А, мех, КРАСНЫЙ
ATN002045

РОЗЕТКА с заз. со шт. 16А, мех, КРАСНЫЙ

Референс: ATN002045
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет красный) одинарная с заземлением и шторами подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Подходит для размещения в офисах и промышленных предприятий для подключения к выделенной электросети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Поставляемое оборудование со шторками
Серия AtlasDesign
Минимальная партия для продажи 1
Конфигурация полюсов розеток 2P + E without lid
Дополнительные характеристики
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для гибкий кабель(и)
Материал термопласт: все стороны
Количество кабелей 2
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817179931610.54.2 см. 0.071кг.
CAR
210шт.1360648171799023.219.58.9 см. 0.807кг.
BAG
320шт.2360648171799740.424.210.6 см. 1.798кг.
P12
41800шт.3360648171799412080110.4 см. 179.748кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Вес 0.073 кг
Ширина 71 мм
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Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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