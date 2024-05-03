РОЗЕТКА с заз. со шт. 16А, мех, КРАСНЫЙ
РОЗЕТКА с заз. со шт. 16А, мех, КРАСНЫЙ
Референс: ATN002045
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет красный) одинарная с заземлением и шторами подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Подходит для размещения в офисах и промышленных предприятий для подключения к выделенной электросети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Поставляемое оборудование со шторками
Серия AtlasDesign
Минимальная партия для продажи 1
Конфигурация полюсов розеток 2P + E without lid
Дополнительные характеристики
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для гибкий кабель(и)
Материал термопласт: все стороны
Количество кабелей 2
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481717993
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.071
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481717990
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.807
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606481717997
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.798
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606481717994
|120
|80
|110.4
|см.
|179.748
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Вес 0.073 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 318.59 MB
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