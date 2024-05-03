ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, АКВАМАРИН
ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, АКВАМАРИН
Референс: ATN101101
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Antique (цвет аквамарин) одинарная. Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Серия рамок AtlasDesign Antique отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер. Теперь традиционный выключатель может стать поистине декоративным элементом.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201027010
|8.3
|8.3
|1.1
|см.
|0.016
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4690201027027
|25.4
|10.8
|9.8
|см.
|0.19
|кг.
BAG
|3
|—
|40
|шт.
|14690201027024
|25.4
|41.4
|11.5
|см.
|0.95
|кг.
PAL
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|90
|115
|см.
|96
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Рамки серии AtlasDesign Antique
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 363.33 kB
Рамки серии AtlasDesign Antique
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