ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, БАЗАЛЬТ
Референс: ATN101404
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Antique (цвет базальт) четырехпостовая. Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Серия рамок AtlasDesign Antique отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер. Теперь традиционный выключатель может стать поистине декоративным элементом.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201023999
|29.6
|8.3
|1.1
|см.
|0.051
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4690201024002
|40.5
|11.7
|8.4
|см.
|0.278
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14690201024009
|20.4
|41.8
|15.1
|см.
|1.28
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|—
|120
|80
|120
|см.
|118
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Рамки серии AtlasDesign Antique
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 363.33 kB
Рамки серии AtlasDesign Antique
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