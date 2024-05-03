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ATN312104
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ СЕРЕБРО
ATN312104

ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ СЕРЕБРО

Референс: ATN312104
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет металл серебро) 4-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Цвет серебро подчеркнет любой интерьер, придавая ему индивидуальность. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Количество мест 4-постовая горизонтальная/вертикальная
Название Nature
Цветовой оттенок серебро
Тип продукта 4-постовая рамка
Дополнительные характеристики
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.202 кг
Материал ABS + металл: рамка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171803736.49.52.7 см. 0.311кг.
CAR
26шт.1360648171803437.218.610.6 см. 2.006кг.
BAG
312шт.2360648171803138.438.412.1 см. 4.386кг.
P12
4576шт.3360648171803812080111.8 см. 228.491кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Ширина 293.7 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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