ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ
Референс: ATN312201
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет металл латунь) 1-постовая. - Латунь будет отлично смотреться в интерьерах с коричневыми, бежевыми и золотистыми оттенками, предавая неповторимую атмосферу помещению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок латунь
Тип продукта 1-постовая рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Название Nature
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.065 кг
Материал ABS + металл: рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481718044
|14.5
|9.5
|2.7
|см.
|0.111
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606481718041
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.802
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|23606481718048
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|3.978
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|33606481718045
|120
|80
|111.8
|см.
|208.912
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Ширина 85.4 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 318.59 MB
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