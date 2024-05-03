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ATN312201
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ
ATN312201
ATN312201

ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ

Референс: ATN312201
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет металл латунь) 1-постовая. - Латунь будет отлично смотреться в интерьерах с коричневыми, бежевыми и золотистыми оттенками, предавая неповторимую атмосферу помещению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок латунь
Тип продукта 1-постовая рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Название Nature
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.065 кг
Материал ABS + металл: рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171804414.59.52.7 см. 0.111кг.
CAR
215шт.1360648171804137.218.610.6 см. 1.802кг.
BAG
330шт.2360648171804838.438.412.1 см. 3.978кг.
P12
41440шт.3360648171804512080111.8 см. 208.912кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Ширина 85.4 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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