Продукты
ATN312203
ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ
ATN312203

ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ

Референс: ATN312203
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет металл латунь) 3-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Латунь будет отлично смотреться в интерьерах с коричневыми, бежевыми и золотистыми оттенками, предавая неповторимую атмосферу помещению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения монтаж
Название Nature
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок латунь
Тип продукта 3-постовая рамка
Дополнительные характеристики
Материал ABS + металл: рамка
Вес нетто 0.156 кг
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171806828.79.52.7 см. 0.249кг.
CAR
26шт.1360648171806537.218.610.6 см. 1.636кг.
BAG
312шт.2360648171806238.438.412.1 см. 3.645кг.
P12
4576шт.3360648171806912080111.8 см. 192.934кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Ширина 227.6 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
ATN000635
 
Термостат электронный "AtlasDesign" С/У (230В, 10А, вынос. датчик)
ATN000645
 
РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, мех, МОККО
ATN000671
 
Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, МОККО
ATN000623
 
Светорегулятор СУ 400Вт
ATN000611
 
1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, мех, МОККО
Фильтры
Поиск
Корзина