ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ШАМПАНЬ
ATLASDESIGN NATURE 3-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ШАМПАНЬ
Референс: ATN320503
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет стекло шампань) 3-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Стильные цвета AtlasDesign вышли на новый уровень: рамка не только прекрасно впишется в интерьер, но и выгодно его подчеркнет. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 3-постовая horizontal/vertical
Название Nature
Серия продукта AtlasDesign
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS + glass: frame
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481718228
|28.7
|9.5
|2.7
|см.
|0.169
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606481718225
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.153
|кг.
BAG
|3
|—
|12
|шт.
|23606481718222
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|2.681
|кг.
P12
|4
|—
|576
|шт.
|33606481718229
|120
|80
|111.8
|см.
|146.647
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.146 кг
Ширина 227.6 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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