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ATN321001
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN321001
ATN321001
ATN321001

ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ

Референс: ATN321001
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет стекло чёрный) 1-постовая. - Стильные цвета AtlasDesign вышли на новый уровень: рамка не только прекрасно впишется в интерьер, но и выгодно его подчеркнет. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения монтаж
Название Nature
Серия продукта AtlasDesign
Режим фиксации 4 точки крепления
Количество мест 1-постовая horizontal/vertical
Дополнительные характеристики
Расстояние между центрами 71 мм
Материал ABS + glass: frame
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171828014.59.52.7 см. 0.103кг.
CAR
215шт.1360648171828737.218.610.6 см. 1.69кг.
BAG
330шт.2360648171828438.438.412.1 см. 3.753кг.
P12
41440шт.3360648171828112080111.8 см. 198.112кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.061 кг
Ширина 85.4 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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