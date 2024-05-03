Продукты
ATN330105
ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN330105
ATN330105

ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ

Референс: ATN330105
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет белое матовое стекло) 5-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Для любителей интересных, но не вызывающих решений: матовое стекло стильно оттенит интерьер помещения. Благодаря матовой текстуре к рамке приятно прикоснуться. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 5
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 5
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 5-постовая horizontal/vertical
Название Nature
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок белый
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины PMMA (полиметилметакрилат)
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.123 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4690201020615459.52.7 см. 0.183кг.
BAG
330шт.146902010206124734.628.3 см. 6.897кг.
P12
4450шт.12080110 см. 112кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
ATN001311
 
1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, мех, ЛОТОС
ATN001335
 
ТЕРМОСТАТ тепл. пола,10 A, мех,ЛОТОС
ATN001345
 
РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, мех, ЛОТОС
ATN001371
 
Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, ЛОТОС
ATN001323
 
СВЕТ-Р пов-нажим, LED, 400Вт, мех,ЛОТОС
Фильтры
Поиск
Корзина