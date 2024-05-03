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ATN331001
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN331001
ATN331001
ATN331001

ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ

Референс: ATN331001
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет чёрное матовое стекло) 1-постовая. - Для любителей интересных, но не вызывающих решений: матовое стекло стильно оттенит интерьер помещения. Благодаря матовой текстуре к рамке приятно прикоснуться. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Режим фиксации 4 точки крепления
Цветовой оттенок matt black
Серия продукта AtlasDesign
Область применения монтаж
Количество мест 1-постовая horizontal/vertical
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины PMMA (полиметилметакрилат)
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171836514.59.52.7 см. 0.079кг.
CAR
215шт.1360648171836237.218.610.6 см. 1.324кг.
BAG
330шт.2360648171836938.438.412.1 см. 3.021кг.
P12
41440шт.3360648171836612080111.8 см. 162.991кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.032 кг
Ширина 85.4 мм
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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