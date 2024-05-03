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ATN331004
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN331004

ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ

Референс: ATN331004
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет чёрное матовое стекло) 4-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Для любителей интересных, но не вызывающих решений: матовое стекло стильно оттенит интерьер помещения. Благодаря матовой текстуре к рамке приятно прикоснуться. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок matt black
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта 4-gang frame
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины PMMA (полиметилметакрилат)
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171839636.49.52.7 см. 0.159кг.
CAR
26шт.1360648171839337.218.610.6 см. 1.098кг.
BAG
312шт.2360648171839038.438.412.1 см. 2.57кг.
P12
4576шт.3360648171839712080111.8 см. 141.342кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.1 кг
Ширина 293.7 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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